Korkusuz adam ayıya elleriyle meyve yedirdi

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde, cesur bir adamın vahşi bir ayıya elindeki dilimlenmiş elmayı yedirdiği anlar yer alıyor. Ayının yanına cesurca yaklaşan adam, elindeki elmayı ayıya uzattı ve ayı da elmayı alıp yemeye başladı.

Bu sırada adam, büyük bir soğukkanlılıkla ayının başını okşadı. Görüntülerde, adamın ayıya olan güveni ve cesareti izleyenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu.