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BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti. Türkiye bakın hangi yönde oy kullandı

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. 35 ülke oylamaya katılmazken, Rusya'ya 4 ülke destek verdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 00:31
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusyayı kınayan kararı kabul etti

BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti. Türkiye bakın hangi yönde oy kullandı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'da kısmen işgal ettiği dört bölgeyi 'yasadışı ilhak kararını' ezici bir çoğunlukla kınadı. BM Genel Kurulu, Moskova'nın diplomatik uluslararası izolasyonunu pekiştirerek tüm ülkeleri ilhakı tanımamaya çağırdı.

193 üyeli Genel Kurul'un 143'ü, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden karar lehine oy kullandı.

TÜRKİYE'NİN OYU UKRAYNA LEHİNE OLDU

Karara karşı oylamada Rusya'ya sadece 4 ülke: Suriye, Nikaragua, Kuzey Kore ve Belarus destek verdi. Rusya'nın stratejik ortağı Çin de dahil olmak üzere 35 ülke daha çekimser kalırken, diğerler ülkeler oy kullanmadı.

Oylamaya katılmayan ülkeler arasında bir diğer dikkat çeken ülke ise Hindistan oldu. Rusya'dan S-400 savunma sistemi alan Hindistan, ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmıyor.

Türkiye, oylamada Ukrayna'nın lehine oy kullandı.

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