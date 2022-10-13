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Zelenskiy'den Ankara'yı kızdıracak açıklama: Putin ile diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap eden Ukrayna lideri Zelenskiy, Putin'e yönelik 'savaş suçu' iddiasını yineleyerek savaş suçlarının incelenmesi için özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi. Zelenskiy "Putin ile diplomasi yürüten dünya liderleri yalnız bırakılmalı" çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 23:58
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Zelenskiy'den Ankara'yı kızdıracak açıklama: Putin ile diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı

Zelenskiy'den Ankara'yı kızdıracak açıklama: Putin ile diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) delegelerine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik 'savaş suçu' iddiasını yineleyerek savaş suçlarının incelenmesi için özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi.

Konsey toplantısında yayınlanan video mesajında, Rusya'ya karşı 'birlikte hareket etme' çağrısında bulunan Zelenskiy, hava savunma sistemleri talebini de bir kez daha dile getirdi.

Rusya lideri Putin ile 'diploması yürütülmemesi gerektiğini' söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya ile diplomasi yürütemeyiz, uluslararası hukuka saygı duymayan ve öldüren liderlere saygı gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.

"Putin ile diplomasi yürüten dünya liderleri yalnız bırakılmalı" diyen Zelenskiy, Rusya'ya mali yardımın tamamen kesilmesi gerektiğini belirtti.

“KİEV'DE KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİ VURULDU”

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Kiev bölge yönetimi, başkent bölgesinin drone saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko, kritik altyapı tesislerinin perşembe günü erken saatlerde İran yapımı drone saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.

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Atillahan
14.10.2022 00:24
kasinma zelenskiy zaten bir bizden adam gibi destek aliyorsun o da gider kalirsin ortada.  
 
CNR GNLLN
14.10.2022 00:13
bu adam tam bir nankör tam bir abd uşağı. dünyayı yangına sürüklüyor. abd ve rusya her konuda danışıklı döğüş yapıyor. batı, Kırımı bahsediyor mu_ kırım ukrayna toprağı değil miydi?  
 
İzmirli
14.10.2022 00:05
Aşağılık siyonist  
 
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