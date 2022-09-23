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  • Lavrov, Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda Zelenskiy’e açık açık küfür etti. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Lavrov, Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda Zelenskiy’e açık açık küfür etti. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için için 'O** Çoçuğu' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:30
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Lavrov, Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda Zelenskiy’e açık açık küfür etti. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Lavrov, Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda Zelenskiy’e açık açık küfür etti. Duyanlar kulaklarına inanamadı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Lavrov konuşmasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy için 'O** Çoçuğu' ifadelerini kullandı.

Rus diplomat yaptığı konuşmada, "ABD ve müttefikleri, uluslararası insan hakları gruplarının suç ortaklığında Kiev rejiminin suçlarını 8 yıldır saklıyor. Zelenskiy hakkındaki politikalarını ünlü ABD prensibine dayandırıyorlar: 'O, elbette bir o** çocuğu ama bizim o** çocuğumuz'" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un bu sözlerine tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise 'küfür' nedeniyle Rusya'yı kınadı.

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Strateji ve akıl adamı Lavrov teksin👍
23.09.2022 17:45
Lavrov gerçekçi bir politikacıdır. Lavrovun sözlerini kavrayabilmek için yaşamın kutsaldan uzak ve çözüme dönük gerçek tarafını özümsemek gerekir.  
 
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