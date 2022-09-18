BM Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gitmişti... Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid İle New York'taki Türkevi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile İsrail Başbakanı Yair Lapid'in New York’taki Türkevi'nde bir araya geleceğini ileri sürdü.

"Son görüşme 2008'de olmuştu" diyen Canikligil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü BMGK’da yapacağı konuşmanın ardından İsrail Başbakanı Yair Lapid‘i New York Türkevi’nde kabul edecek. Liderler arası üst seviyede son görüşme 2008’de olmuştu."