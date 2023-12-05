Birleşmiş Milletler, İsrail saldırılarında ölen personelinin sayısını duyurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı her geçen gün yükseliyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde ölen BM personeli sayısının 130’a yükseldiğini belirtildi.

Lazzarani, “Bu savaşta sayısız sivil, kadın ve çocuk arasında 130 UNRWA personelinin de öldürüldüğü doğrulandı. Kimsenin canı bağışlanmadı, yıkıcı ve sonu gelmeyen bir insanlık trajedisi” ifadelerini kullandı.

