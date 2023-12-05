Birleşmiş Milletler, İsrail saldırılarında ölen personelinin sayısını duyurdu

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda ölen personel sayısının 130’a yükseldiğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Birleşmiş Milletler, İsrail saldırılarında ölen personelinin sayısını duyurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarında hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı her geçen gün yükseliyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde ölen BM personeli sayısının 130’a yükseldiğini belirtildi.

Lazzarani, “Bu savaşta sayısız sivil, kadın ve çocuk arasında 130 UNRWA personelinin de öldürüldüğü doğrulandı. Kimsenin canı bağışlanmadı, yıkıcı ve sonu gelmeyen bir insanlık trajedisi” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia Dünya
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu Spor
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi Magazin
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi Dünya
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı Dünya
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı Dünya
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu Gündem
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu