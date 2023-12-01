Birleşmiş Milletler'de İsrail krizi. İran zirveyi terk etti

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde dün başladı.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirveye diğer dünya liderleri de katıldı.

Zirvede İran’ı temsilen Dubai’de gerçekleşen zirveye katılan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan, heyetiyle birlikte zirveyi terk etti. COP28 İklim Zirvesi’nden ayrılmalarına ilişkin açıklama yapan Ekber Mahrabiyan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un zirveye katılması nedeniyle terk etme kararı aldıklarını söyledi.

“SİYONİST REJİM TOPLANTININ HEDEFLERİYLE ÇELİŞİYOR”

Ekber Mahrabiyan yaptığı açıklamada, “İran olarak Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasını iklim değişikliği sorununu ele alan toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Ve buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

HAMAS, HERZOG'UN DAVET EDİLMESİNİ KINADI

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İklim Zirvesi ile eş zamanlı olarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara, camilere ve kiliselere yönelik saldırılarını yeniden başlattığını belirterek Herzoğ’un COP28 İklim Zirvesi’ne katılmasını kınadığını açıkladı.

“HERZOG'UN BU ZİRVEYE KATILMASININ HESABINI VERME ZORUNLULUĞU ULUSLARARASI TOPLUMA VE BM'YE AİTTİR”

HAMAS örgütü üyelerinin ortak yaptığı açıklamada "BAE'de düzenlenen COP28'e katılmak üzere Siyonist varlığın Cumhurbaşkanı Herzog'a yapılan daveti kınadığımızı duyuruyoruz. Bu suçluya (Herzog), böyle bir şansı sunmanın hesabını verme sorumluluğu uluslararası topluma ve BM'ye aittir."

“BAE’YE BU DAVETİ REDDETME ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ”

Açıklamanın devamında ise, "Dost devlet BAE'ye, ciddiyetle, ev sahibi ülke olarak konferansın niteliği ne olursa olsun, bu daveti reddetme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dünya liderleri zirve kapsamında aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğrafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un olması dikkat çekti.