Birlikte alkol aldığı yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Birlikte alkol aldığı yakın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da bir eğlence mekanında birlikte eğlendiği arkadaşını bıçaklayarak öldüren Sercan Adıgüzel tutuklandı.

Muğla'nın Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Bodrum Merkez Çarşı'nda giysi mağazası bulunan Ramazan Korkutata, aynı çarşıda çanta işi yapan yakın arkadaşı Sercan Adıgüzel ile birlikte bir eğlence mekanına giderek alkol almaya başladı. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte iki arkadaş birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralanan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI

Korkutata’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Adıgüzel ise tedavisinin ardından hastaneden çıkarılıp, gözaltına alındı. Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Korkutata'nın cenazesi ise İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

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