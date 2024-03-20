Birlikte yaşadığı kadını vurduktan sonra lokantada yemek yedi sosyal medyada paylaştı

Kaynak: DHA
Birlikte yaşadığı kadını vurduktan sonra lokantada yemek yedi sosyal medyada paylaştı
Batman’da birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yayındaki kişiyi sokak ortasında kurşun yağdıran Ramazan Baykara’nın skandal hareketi ortaya çıktı. Baykara, çifte cinayet sonrası lokantada yemek yiyip sosyal medyada paylaşım yaptı.

Olay, 17 Mart gecesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

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Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara'nın Esra Yılmaz'ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi. Baykara, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yılmaz ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

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Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek, "İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti. Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. Esra babasının evindeydi. Aralarındaki sorunu çözmek için bir yere götürmek istemiş. Onun başkasıyla ilişkisi olduğu iddiaları asılsızdır. Gerçek bir yanı yok. Tek taraflı yapılan bir ifade. Tamamen alacağı cezadan, indirimden faydalanmak için böyle iftira atıyor" diye konuştu.

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'KIZINI ÖLDÜRDÜM, TESLİM OLACAĞIM'

Kızına Ramazan Baykara'nın şiddet uyguladığını söyleyen Çiğdem Yılmaz, "O gece kızımla konuşmak için gelip, torunumu ve en küçük kızımı da alıp çıktılar. 'Onları kafeye götüreceğim' dedi. Torunumu ve küçük kızımı kaldığı eve bırakıp, Esra'yı öldürmeye götürmüş. Daha sonra beni aradı, 'Ben kızını öldürdüm. Onun yanındaki bir kişiyi daha öldürdüm, yiyip, içip, teslim olacağım' dedi. Kızım namussuzluk yapmadı. Kızıma şiddet uygulayıp, içip, kumar oynuyormuş. Öğrendik ki 4-5 milyon lira borç yapmış. Kızım şiddet görmüş, komşuma anlatmış; 'Beni öldürecek, borçları için beni satmak istiyor' demiş. Ben de kızımı yanıma aldım, konuştum. Kızım her şeyi bana anlattı. 'Her şeyi babama da anlatacağım' dedi. Bana, 'Anne babama söyle, ben namussuzluk yapmadım' dedi. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

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