Bisiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı



Kaza, dün merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisiklete çaptı. Kazada şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

O anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bisiklete çarptığı ve şahsın yere savrulduğu görüldü.