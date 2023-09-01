Bisiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da bir otomobil ile bisikletli bir şahıs kafa kafaya çarpıştı. Olay'da araçlarda maddi hasar meydana gelirken 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bisiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı


Kaza, dün merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisiklete çaptı. Kazada şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
O anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bisiklete çarptığı ve şahsın yere savrulduğu görüldü.

aw020578-02.jpg

aw020578-03.jpg

aw020578-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı
Zafer Arapkirli’den Acun Ilıcalı’ya gel yer değiştirelim biraz da biz mutsuz olalım çağrısı Güncel
Zafer Arapkirli’den Acun Ilıcalı’ya gel yer değiştirelim biraz da biz mutsuz olalım çağrısı