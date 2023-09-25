Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki A.Y. kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak için koştu.

Bu sırada çocuk bisikleti almak istediği esnada kamyon geri gelince yere düştü ve kamyon çocuğu ezdi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince aranması devam ediyor.