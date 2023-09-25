Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu

Adana’da 8 yaşındaki çocuk geri gelen kamyondan bisikletini kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: İHA
Bisikletini kurtarmak isterken canından oluyordu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki A.Y. kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak için koştu.

Bu sırada çocuk bisikleti almak istediği esnada kamyon geri gelince yere düştü ve kamyon çocuğu ezdi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

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Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince aranması devam ediyor.

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