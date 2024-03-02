Bisikletiyle giderken çalılıkta buldu. Antalya'da tüyler ürperten olay

Antalya’nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgilere göre saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü.

Yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri dönen Üresin, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olduğu olduğu anlaşılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'ÇORAP GÖRDÜM'

Ahmet Üresin, olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" ifadelerini kulladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.