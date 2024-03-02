Bisikletli genç otların arasındaki battaniyenin içinde gördü. Polisler akın etti

Kaynak: İHA
Bisikletli genç otların arasındaki battaniyenin içinde gördü. Polisler akın etti
Antalya’da bisikletiyle seyir halindeki bir kişi yol kenarındaki otların arasında battaniyeden ayağının bir kısmı görünen kadını fark etti. Hemen durumu 112'ye bildirdi. 40 yaşlarındaki kadının 2 gün önce öldüğü belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen Ahmet Üresin yol kenarındaki otluk alanda battaniye kenarından bir kişinin ayağının çıktığını gördü.

Üresin durumu önce akrabasına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespitini belirleyecek bir belgenin çıkmadığı kadının, vücudunda herhangi bir kesici alt ve darp izinin olmadığı tespit edildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından 2 gün önce öldüğü tahmine dilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi bulan Ahmet Üresin, "Bisikletimle giderken yolun sağında bir ayak gördüm. Akrabama yol kenarında bir ayak gördüğümü söyledim. Akrabam baktı, kadın olduğunu söyledi ve durumu polise bildirdi. Ayağının ucu ve saçlarının bir bölümü görünüyordu" dedi.

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