Volkan Demirel istifayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel istifayı açıkladı
Başakşehir yenilgisi sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel çarpıcı bir itirafta bulundu.

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Başakşehir'e yenilgilerinin ardından istifa sorularına cevap verdi ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Demirel, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında daha önce istifa etmek istediğini şu sözlerle açıkladı:

"İSTİFAYI İSTEDİM"

"Benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz."

Volkan Demirel şöyle devam etti:

Bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama maalesef puan alamadık. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar; genç ve tecrübesiz olmaları bazı durumlarda belli oluyor. Bu takımı ben kurdum ve sorumluluk benim. Kalan dört maçta da sahada elimizden geleni yapacağız.

Hakem kararlarına yapılan itirazlar hakkında konuşan Demirel, "Penaltı itirazı sırasında oyunun durması ve ardından gol yememiz, tecrübesizliğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İstifa konusunda ise Volkan Demirel, "Eğer bu takım düşerse, sorumluluk benimdir. Ancak takım ligde kalırsa, bu başarı hepimizin olacak. Şu anda buradayım ve son dört maçta takımı bırakmayacağım. Eğer 'Git' derlerse giderim, ama şu an için mücadelemize devam edeceğiz. Bu oyuncular her koşulda mücadele ediyorlar ve saygıyı hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı
Son Haberler
İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu. “Erdoğan tebrik için aradı” Gündem
İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu. “Erdoğan tebrik için aradı”
Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı Video
Görüntüler Türkiye'den değil! Sepetle tankerin arkasında yolculuk yaptı
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak Spor
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı Video
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı
İzmir’de tekstil deposunda yangın Yerel Haberler
İzmir’de tekstil deposunda yangın
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu Ekonomi
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu Video
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu