Volkan Demirel istifayı açıkladı

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Başakşehir'e yenilgilerinin ardından istifa sorularına cevap verdi ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Demirel, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında daha önce istifa etmek istediğini şu sözlerle açıkladı:

"İSTİFAYI İSTEDİM"

"Benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz."

Volkan Demirel şöyle devam etti:

Bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama maalesef puan alamadık. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar; genç ve tecrübesiz olmaları bazı durumlarda belli oluyor. Bu takımı ben kurdum ve sorumluluk benim. Kalan dört maçta da sahada elimizden geleni yapacağız.

Hakem kararlarına yapılan itirazlar hakkında konuşan Demirel, "Penaltı itirazı sırasında oyunun durması ve ardından gol yememiz, tecrübesizliğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İstifa konusunda ise Volkan Demirel, "Eğer bu takım düşerse, sorumluluk benimdir. Ancak takım ligde kalırsa, bu başarı hepimizin olacak. Şu anda buradayım ve son dört maçta takımı bırakmayacağım. Eğer 'Git' derlerse giderim, ama şu an için mücadelemize devam edeceğiz. Bu oyuncular her koşulda mücadele ediyorlar ve saygıyı hak ediyorlar" şeklinde konuştu.