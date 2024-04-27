Fenerbahçe marşıyla sakinleşip aşı olan kedi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe marşıyla sakinleşip aşı olan kedi
Aşı olmak için veterinere giden sarman kedinin, sahibi tarafından açılan Fenerbahçe maçıyla sakince beklemesi ilgi çekti.

Aşı zamanı geldiği için veterinere götürülen sarman kedinin Fenerbahçe marşına verdiği tepki dikkat çekti. Kedisinin Fenerbahçeli olduğunu söyleyen sahibi, aşı olma stresine girmemesi için ona "100.yıl Marşı"nı açtı. Marşın kediyi sakinleştirdiğini söyleyen sahibi "Normalde kendine dokundurmaz ama çocuğum Fenerbahçeli." diyerek durumu açıkladı. Arka planda marş çalarken aşı olan ve bu sırada sakin sakin bekleyen kedi, sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında beğeni topladı.

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