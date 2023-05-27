Bisikletli kazada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nde karşıdan karşıya geçen bir yaya bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Bisikletli kazada bir kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken bisikletlinin çarptığı yaya yaralandı.

KAFASINDAN YARA ALDI

Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada B.D. idaresindeki bisiklet yolun karşısına geçen S.E.'ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan S.E. kafasından yaralandı.

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E. ardından Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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