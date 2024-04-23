Direksiyon sınavında kızlarını takip eden anna babanın güldüren videosu

Bir anne ve baba, kızlarının ehliyet direksiyon sınavına girdiği günü, onları takip ederek özel bir şekilde kutladılar. Sınav boyunca trafikte kızlarını takip eden anne-baba, gülümseten ve samimi tavırlarıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Anne ve baba, sınav sırasında araçlarını kullanırken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştılar. Videoda, anne-baba, kızlarını heyecanla takip ederken araç içinde kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ve kızları için diledikleri başarılar, izleyenleri duygulandırdı ve gülümsetti.