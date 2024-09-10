BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı (10 Eylül 2024)

Kaynak: AA
BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı (10 Eylül 2024)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 9.624,04 puandan kapattı.

Endeks, önceki kapanışa göre 75,52 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 77,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,33 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlamasına yol açabileceği beklentisiyle risk iştahının arttığı gözleniyor. Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacakken, yurt dışında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve İngiltere’de sanayi üretimi takip edilecek. Analistler, ABD enflasyon verilerinin 17-18 Eylül’de yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısındaki beklenen faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla bilgi verebileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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