Bitcoin için rekor tahmin. 4 kat artması bekleniyor

Banka spot Bitcoin ETF’lerinin 50-100 milyar dolar çekebileceğine dikkat çekerken bu beklenti nedeniyle 2025 yılına kadar Bitcoin’in 200 bin dolara yükselebileceğini belirtti.

Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick ve analist Suki Cooper tarafından hazırlanan Bitcoin beklentilerine ilişkin raporda, "ETF ile ilgili girişler beklediğimiz gibi gerçekleşirse, 2025 sonunda 200 bin dolar yakın bir seviyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Banka Bitcoine ilişkin bir önceki tahmininde 100 bin dolar seviyelerini belirtirken bankanın yeni öngörüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin’in 4 kat artması gerekiyor.

Bitcoin şuan itibarıyla (09.01.2024) 46 bin 611 dolardan işlem görüyor.