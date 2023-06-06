Bitcoin'e dava şoku. Yüzde 5 değer kaybetti

ABD'li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya "yalanlar ağı" işlettiği iddiasıyla dava açtı.

Bitcoin'e dava şoku. Yüzde 5 değer kaybetti

ABD'nin dünyanın en büyük kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından bitcoin yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük dijital para borsası Binance, müşteri fonlarını genel müdürünün sahibi olduğu bir şirkete aktardığı iddiasıyla dava açtığını duyurmasının ardından yüzde 5 değer kaybetti.

BİNANCE ALEYHİNE 13 DAVA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, pazartesi günü dünyanın bir numaralı kripto borsası Binance aleyhine, şirketin kayıtsız işlemler gerçekleştirdiği, ABD biriminin kontrol ve gözetimini yanlış beyan ettiği iddiaları da dahil olmak üzere 13 hukuk davası açtı.

DÜŞÜŞ ETHER'İ DE ETKİLEDİ

Kripto borsassı takipçisi CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,1 düşerken, piyasa değerine göre bir sonraki en büyük coin olan ether yüzde 4 değer kaybetti. Binance’in para birimi Binance Coin ise yüzde 9 düştü.

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