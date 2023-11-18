Bitez Barajı'nda yağış sonrası biriken çöpler temizlendi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, baraj yüzeyinde ve dibinde oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmak amacıyla temizlik çalışması başlattı. Bot yardımıyla baraj üzerinde çalışma yapan ekipler, baraj yüzeyi ile kenarlarına atılan çöpleri topladı. Barajdan, doğal yaşamı olumsuz etkileyen ve görsel kirlilik oluşturan başta pet şişe olmak üzere çok sayıda plastik ve metal atık toplandı. Barajın yüzeyinde biriken atıklar ise büyük ölçüde temizlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çevremizi koruma ve temiz tutma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Konu ile ilgili ekiplerimiz hemen harekete geçti. İlçemizin bu tür olumsuzluklardan etkilenmemesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya ve çöplerini doğru bir şekilde bertaraf etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.