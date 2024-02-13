Bitkisel çayların zararları da var

Bitkisel çaylar, hastalıklara karşı korunmak için önemli bir önlem olarak görülüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Münevver Sökmen, bitkisel çayların nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sökmen, şöyle diyor:

“Bitkisel çaylar, içerdikleri aktif maddeler nedeniyle farklı etkiler gösteriyor. Bir bitkinin faydasını artıran başka bir bitki olabileceği gibi, ters etki yapan başka bir bitki de olabilir. Bu yüzden, her bitkiyi bir arada tüketmek doğru değil. Buna sinerjik etki deniyor. Örneğin, karaciğer veya solunum yolları için faydalı olan bir bitkinin yanına, onun etkisini azaltan veya zararlı hale getiren başka bir bitki koyarsak, boşuna içmiş oluruz. Hatta bazen, sinerjik etkinin tersine, daha kötü sonuçlar doğurabilir.”

BİTKİSEL ÇAYLAR NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Sökmen, bitkisel çayların fazla tüketilmemesi gerektiğini de vurguluyor. Sökmen, şöyle devam ediyor:

“Bu tür çaylar, sindirim sistemine iyi geliyor. Ancak sabah aç karnına içmemek lazım. Günde üç fincan yeterli. Fazlası, bazı çaylarda istenmeyen etkilere yol açabilir. Hatta bazı durumlarda, geri dönülmez hasarlara neden olabilir. Her şeyin fazlası zarardır.”