Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor?

Bitkisel ürünlerin kullanımı son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada artmıştır. Bitkisel ürün pazarı da bu talebe paralel olarak büyümüştür. Bitkisel ürünler, doğal tedavi yöntemi olarak sunulmakta ve hastalar tarafından tercih edilmektedir. Ancak, bu ürünlerin denetimi yetersizdir ve internet üzerinden yapılan satışlar da kontrolü güçleştirmektedir.

Bitkisel ürünlerin zararları, nefroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Altun tarafından iki açıdan değerlendirilmiştir. Birincisi, bu ürünlerin içinde ne olduğunun tam olarak bilinmemesi ve laboratuvar testlerinin yeterli düzeyde yapılmamasıdır. İkincisi, ilaçların yan etkilerinden kaçınan hastaların bitkisel ürünlere yönelmesi ve böylece farklı problemlerle karşılaşmasıdır.



Bitkisel ürünler, böbrek veya kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir. Bitkisel ürünlerin vücuda verebileceği zararlar, mevcut ilaçlı tedavinin bozulması, tedaviye uyumun azalması, ilaçlarla etkileşim, böbrek taşı veya idrar yollarında tümör oluşumu, kan basıncının artması, tedaviye direnç ve elektrolit dengesizliği şeklinde sıralanmıştır.

Bitkisel ürünlerin zararları, dünyada da görülmektedir. Özellikle Çin’de üretilen ilaçların böbreğe verdiği hasar, birçok hastalığın nedeni olmaktadır. Türkiye’de de bu tür ilaçları kullanan ve böbrekleri zarar gören hastalar artmaktadır. Hastalar, bitkisel ürün kullandıklarını doktorlarına söylemekten çekinmektedir. Bu durum, tedaviyi zorlaştırmaktadır. Devletin, bu ilaçların içeriğini ve etkilerini araştırması ve denetlemesi gerekmektedir.

Bitkisel ürünlerin bazıları, gerçekten faydalı olabilmektedir. Ancak, bu ürünlerin faydaları, kanıtlara değil, varsayımlara dayanmaktadır. Bu ürünlerle ilgili yapılmış çalışma sayısı da sınırlıdır. Türkiye’de, bitkisel ürünlerin içerikleri tam olarak bilinmemekte ve araştırılabilecek bir kaynak da bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın, bitkisel ürünler üzerindeki denetimini artırması gerekmektedir.

BİTKİSEL ÜRÜNLER ORGANLARA NASIL ZARAR VERİYOR?

Bitkisel ürünler, doğal olduğu için zararsız sanılarak, birçok hastalığın tedavisinde veya desteklenmesinde kullanılmaktadır. Ancak, bu ürünlerin içindeki maddeler tam olarak bilinmediği gibi, ilaçlarla etkileşime girerek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Altun, bitkisel ürünlerin zararları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Altun, "Bitkisel ürünlerin iki açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Birincisi, bu ürünlerin içinde ne olduğunun tam olarak bilinmemesi ve laboratuvar testlerinin yeterli düzeyde yapılmamasıdır. Bu durum, ürünlerin içinde zehirli veya zararlı maddeler bulunmasına neden olabilmektedir. İkincisi, ilaçların yan etkilerinden kaçınan hastaların bitkisel ürünlere yönelmesi ve böylece farklı problemlerle karşılaşmasıdır. Bitkisel ürünler, böbrek veya kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir." dedi

Prof. Dr. Altun, bitkisel ürünlerin vücuda verebileceği zararları şöyle sıraladı: Mevcut ilaçlı tedavinin bozulması, tedaviye uyumun azalması, ilaçlarla etkileşim, böbrek taşı veya idrar yollarında tümör oluşumu, kan basıncının artması, tedaviye direnç ve elektrolit dengesizliği. Bu zararlar, hayati tehlike oluşturabilmektedir.

Prof. Dr. Altun, bitkisel ürünlerin zararlarının, dünyada da görüldüğünü söyledi. Özellikle Çin’de üretilen ilaçların böbreğe verdiği hasar, birçok hastalığın nedeni olmaktadır. Türkiye’de de bu tür ilaçları kullanan ve böbrekleri zarar gören hastalar artmaktadır. Hastalar, bitkisel ürün kullandıklarını doktorlarına söylemekten çekinmektedir. Bu durum, tedaviyi zorlaştırmaktadır. Prof. Dr. Altun, devletin, bu ilaçların içeriğini ve etkilerini araştırması ve denetlemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Altun, bitkisel ürünlerin bazılarının, gerçekten faydalı olabildiğini, ancak bu ürünlerin faydalarının, kanıtlara değil, varsayımlara dayandığını belirtti. Bu ürünlerle ilgili yapılmış çalışma sayısının da sınırlı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Altun, Türkiye’de, bitkisel ürünlerin içerikleri tam olarak bilinmediğini ve araştırılabilecek bir kaynak da bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Altun, Sağlık Bakanlığı’nın, bitkisel ürünler üzerindeki denetimini artırması gerektiğini ifade etti.

Bitkisel ürünler, doğal ve zararsız oldukları düşüncesiyle bilinçsizce kullanıldığında, organlara ciddi zararlar verebilmektedir. Bu nedenle, bitkisel ürün kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalı ve gerekli kontroller yapılmalıdır.