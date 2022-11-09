Bitlis Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü gıda ürünleri satın alacak

Basın İlan’da “alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 198 Kalem Kuru Gıda Malzemesi, Şarküteri ve kahvaltılık malzemeleri, manav ürünleri, et ve et ürünleri Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin talebi doğrultusunda, ihtiyaca binaen haftalık ve ya aylık dilimler halinde, siparişler verildikten sonra 3(üç) İş günü içinde teslim edilmek üzere peyder pey 31.12.2023 tarihine kadar teslim işlemi gerçekleşecektir. Raf ömrü kısa olan ürünler, sebze meyve vb. ürünler için bu sürenin kısaltılması idarenin inisiyatifindedir.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İhale tarihinde yapılacak olan teklif değerlendirme neticesinde verilen teklifleri uygun olan isteklilerden ihale tarihini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde, Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune istenecektir. İdaremiz tarafından numune getirmesi istenilen isteklilerin belirtilen tarihlerde numune getirmeleri zorunludur. Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri en uygun teklif olsa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-İsteklilerce sunulacak numune ve bunu kayıt altına alan belgeler, ihalenin kendilerinde kalması durumunda bu ürünlerin aynısı ve ya idarenin uygun göreceği eş değer ürünleri vereceklerine dair taahhüt olarak kabul edilecektir.

3- Teknik şartnamenin eki olan EK-1'de numunesi istenen gıda ürünleri belirtilmiştir. Bu listede yer almayan ürünlerin numunelerinin sunulması zorunlu değildir.

4-Numune ambalajlarının üzerinde ürünün özelliklerinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde açıkça belirtilmesi ve okunulabilir olması gerekmektedir.

5-İdaremizce oluşturulacak Komisyon tarafından isteklilerce teslim edilen numuneler kontrol edilip uygun olup olmadıkları tutanak altına alınacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.