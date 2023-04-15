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Bitlis'te 70 göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 70 göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:14
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Bitlis'te 70 göçmen yakalandı

Bitlis'te 70 göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 14 Nisan'da Tatvan ilçesi Dalda köyü mevkisinde yürütülen devriye faaliyeti sırasında bir araçta 24, aynı bölgede yaya olarak ilerleyen 46 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

​Olayla ilgili araç sürücüsü C.S. gözaltına alındı.

Yakalanan 70 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi. (AA)

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