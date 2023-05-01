Bitlis’te 9 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’te bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 9 kilo eroin ele geçirildi.

Bitlis’te 9 kilo eroin ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan’da bir yolcu otobüsü durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Otobüste yolcu olarak seyahat eden şüphelinin eşyalarında yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 9 kilo eroin maddesi ele geçirilmiş, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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