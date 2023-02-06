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Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bitlis'te etkisini sürdüren yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:51
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Bitliste çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı

Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
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Çığ tehlikesinden dolayı Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Ahlat-Karahasan ve Malazgirt-Karahasan kara yolları tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan gece büyük araçların geçişine izin verilmeyen Bitlis-Baykan kara yolu, sabah tekrar açıldı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı. (AA)

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