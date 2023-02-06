﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı

Çığ tehlikesinden dolayı Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Ahlat-Karahasan ve Malazgirt-Karahasan kara yolları tedbir amaçlı kapatıldı.
Öte yandan gece büyük araçların geçişine izin verilmeyen Bitlis-Baykan kara yolu, sabah tekrar açıldı.
Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yoğun kar ve tipi nedeniyle vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı. (AA)
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