Bitlis'te ilk defa görüldü. Halk öldürdü

İHA'nın haberine göre, Hizan ilçesinin kırsallarında misafirliğe giden Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, köylülerin şuursuzca öldürdüğü yılanı yakından inceledi.

Altıntaş, Bitlis bölgesinde ilk defa görülen yılan siyah başlı yılan türünün bir alt türü olan ve özellikle doğu Akdeniz ve yakın doğuya özgü bir endemik tür olduğunu ifade etti.

Altıntaş, ortalama 30-40 cm boyunda olan bu yılan türünün zehirsiz ve nisan, mayıs, haziran aylarında aktif olarak görüldüğünü söyledi.

Bu yılan türünün yüksek rakımlı bölgelerde gözükmesinin sürpriz bir durum olduğunu belirten Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, yılanın muhafaza edilip Öğretim Görevlisi Veteriner Hekim Cercis Atahan Atlı tarafından gerekli incelemelerin devam edildiğini ve Bitlis bölgesinde bu yeni keşiften dolayı mutlu olduklarını belirtti.

30-40 cm boyunda olan yılan türünün endemik ve ‘Colubridae’ familyasına ait olduğunu belirten Altıntaş, bu türün koruma altına alınmasını ve köylülerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.