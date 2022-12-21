﻿Kalp rahatsızlığı olan 3 günlük bebek için dakikalarla yarış

İHA’nın haberine göre, Bitlis’te 3 gün önce dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı olan bebek için herkes seferber oldu.

Minik bebeğin hayata tutunması için sağlık çalışanları ellerinden geleni yaptı. Ancak bebeğin tedavisinin yapılması için İstanbul'da bulunan Çam Sakura Şehir Hastanesinin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne sevki gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tüm özen ve çabamız bir minik hastamızın daha hayata tutunması için. İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray’ın koordinasyonunda Bitlis'te 3 günlük kalp hastalığı ile dünyaya gelen bebeğin şifa bulması için İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesine nakli sağlandı" denildi.