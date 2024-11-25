Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji yetkilileri, Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını bildirdi. Kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri yolları açık tutmak için büyük uğraş verdi.

Özellikle Bitlis Devlet Hastanesi önü ve Beş Minare Mahallesi'nin bazı mevkilerinde araçların kaymaları sonucu küçük çaplı kazalar meydana geldi. Bir taraftan yolu açmaya çalışan ekipler, diğer taraftan da araçları itekleyerek yolu açtı.