Hatay'da reklam tabelası az daha can alıyordu!

Doğu Akdeniz bölgesinde soğuk, yağmur ve fırtına etkili oluyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de etkili oldu. Aşırı fırtına nedeniyle bazı işyerleri ve binalara ait çatıların uçtuğu ilçede, totem ayaklı büyük tabelanın devrilmesi de bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşırı fırtına nedeniyle devrilen reklam tabelasının hemen yanı başında bulunan bir ailenin üzerine düşmemesi mutlak bir faciayı önledi. Tabelanın devrilmeden saniye öncesinde altından geçen bir kişi de şans eseri kurtuldu. O anlar ise bir işyerine ait kameraya an be an yansıdı.