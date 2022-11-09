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Bitlis'te kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ısırması sonucu kuduz olan 12 yaşındaki M.E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 13:47
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Bitlis'te kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te kuduz olan çocuk hayatını kaybetti
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Gelen habere göre, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (10) ve M.E. (12) yaralanmıştı. Çocuklardan M.E.'nin kuduz olduğu saptanmıştı. 

Ankara'ya sevk edilen M.E. hayatını kaybetti.

9 yaşındaki P.E.'nin ise sağlıklı olduğu ortaya çıkmıştı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA 

Konuyla ilgili Hacette Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti.”

Öte yandan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz’in konuyla ilgili "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dediği belirtildi.

BİR SÜRE ÖNCE BELİRTİLER BAŞLAMIŞTI

Bir süre sonra 10 yaşındaki M.E.'nin kolu karıncalanmaya ve kaşınmaya başlamıştı. Hastaneye götürülen M.E. köpek tarafından ısırıldığını anlatmıştı. Durum üzerine M.E., kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

SUDAN KORKMA, HIRÇIN DAVRANIŞLAR VE ANLAMSIZ KONUŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Tetkiklerde sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler de gösteren küçük çocuğun kuduz olduğu saptanmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'te sahipsiz köpeklerin ısırdığı ve kuduz şüphesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumu ve bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler hakkındaki bilgileri paylaşmıştı.

Hastaların ekim ayı içinde hastaneye sevk edildiğini anımsatan Cengiz, "Çocuklarımızdan biri dün taburcu edildi. Kuduz hastalığına ait bir bulgu çıkmadı, temas sonrası aşıyla koruma sürecini tamamlamak üzereyiz, bir aşısı kaldı" bilgisini paylaşmıştı.

"MUCİZELERE GEREKSİNİM DUYULAN BİR HASTALIK..."

10 yaşındaki diğer çocuğun ise ısırıldığının geç fark edildiğini ve hastaneye geldiğinde ısırılma yerinde yanma, karıncalanma, karın ağrısı, su korkusu gibi kuduz hastalığı bulgularının başladığını vurgulayan Cengiz, "Çocuğumuz 21 Ekim'den beri yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor” demişti.

 

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Ahmet umutsuz solcu
9.11.2022 14:08
AH UYGARLIK BIZE NEKADAR UZAK  
 
Minnoş
9.11.2022 14:05
Nerede soskak hayvanlarının daha sağlıklı ortama alınması yani barınaklara alınmasına karşı çıkan sözde hayvan severler? Bakın bir çocuk daha öldü. Yeter artık. Evcil Hayvanlarının yeri sokaklar değil  
 
Hamit Seki
9.11.2022 13:58
Vaka olmadan önce de vakadan sonra da Zamanında Kuduz aşısı yapılmayan bu çocukların ölüm nedeninin araştırılması ve önlemlerin geliştirilmesi devletin sorumluluğudur.  
 
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