Onlarca köpeğe çip uygulaması ve kuduz aşısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü'nde 63 adet köpeğe çip uygulaması ve kuduz aşılaması yapıldığı ifade edildi.
Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerimiz tarafından Kütahya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünde 63 adet köpeğe çip uygulaması ve kuduz aşılaması yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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