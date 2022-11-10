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Uzmanından hayat kurtaran ‘kuduz’ uyarıları

Van’da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kuduz hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Tatlı, muhtemel hayvan ısırıklarında sağlık kuruluşlarına başvuru çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:30
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Uzmanından hayat kurtaran ‘kuduz’ uyarıları

Uzmanından hayat kurtaran ‘kuduz’ uyarıları
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Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırmasının ardından kaldırıldığı hastanede kuduz tanısı konan ve Ankara’ya sevk edilen Mustafa Erçetin (10), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İHA’nın haberine göre; Ülkeyi derinden etkileyen olaya ilişkin Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kuduz vakaları karşısında insanların tedbirli olması gerektiği çağrısında bulundu.

Dr. Tatlı, özellikle anne babaların çocuklarının şüpheli hayvan temaslarında sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyardı.

Konuya ilişkin konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kuduz hastalığının çok eski bir hastalık olduğunu anımsattı. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan kuduz hastalığının son yıllarda gündemden düştüğünü, ancak yaşanan bu son olayla tekrar gündeme oturduğunu ifade eden Dr. Tatlı şunları söyledi:

“Son zamanlarda değişik hastalıklar gündeme oturduğu için bu tür eski hastalıklar gündemden düştü. Bu anlamda halkımızın da bu konulardaki bilinçlenme konusunda azalma var”

“İNSANLARA SALYA YOLUYLA DA BULAŞMAKTADIR”

Kuduz hastalığının insanlara hayvan salyasından yaralanma sonucu cilt bütünlüğünün bozulması yoluyla bulaştığını dile getiren Tatlı şunları ifade etti:

“Bu hastalıklar tedavisi bulunana kadar çözümü olmayan bir şekilde devam edecek. Kuduz hastalığı aslında hayvanları ilgilendiren bir hastalıktır. Bu hastalık insanlara da salya yoluyla bulaşmaktadır. Köpek, kurt, tilkilerde gözüken bir hastalıktır, yurt dışında yarasalardan kaynaklı kuduz vakalarıyla karşılaşılabilir. Van kırsala çok açık bir ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi yine bu şekilde. Kaldı ki bu kuduz vakasının yaşandığı yer de yanı başımızda bulunan Adilcevaz ilçesinde meydana geldi. Bir köpek günlük 50 kilometre yok kat edebilecek hayvandır. Bu tür enfeksiyonlarda kırsal alanlarda zaman içerisinde yayılabilecek hastalıklardır”

“TEMAS SONRASINDA ACİL SERVİSLERE BAŞVURULMALI”

Özellikle kırsalda olan ve hayvanlarla temas etme ihtimalleri yüksek olan vatandaşların çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Tatlı şunları dile getirdi:

“Bunun dışında da doğa ve şehir hayatı bir birine girmeye başladı. Şehir hayatında da bu tür vakalarla karşılaşabilme durumu olabilir. Bu sebeple halkımızın yüksek bir bilinç düzeyiyle duruma yaklaşması lazım. En önemli durum ise kuduz hastalığı doğru tedaviyle ilk tanı ve doğru tanıyla tamamen zararsız atlatılabilecek bir durumdur. Köpek veya herhangi bir temas sonrasında acil servislerimize, hastanelerimize başvurup aşılarımızı olursak, hiçbir hastalık riski taşımadan hayatımıza devam edebiliriz”

“ÇOCUĞUN VÜCUDUNDAKİ YARALAR SORGULANMALI”

Çocuklarını banyo yaptıran aileler, vücutlarında gördükleri yaraları sorgulamaları gerektiğini dile getiren Tatlı, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Fakat gördüğümüz şudur ki, özellikle çocuklarımız kendilerini tam ifade edemiyorlar. Kedi veya köpek bu tür hayvanlarla temasları çok sık olabiliyor ve kendilerini ifade edemedikleri içinde aileler bu anlamda bilinçsiz kalıyorlar. Özellikle ailelerimizden burada şu çağrıda bulunuyoruz; çocuklarını banyo yaptırırken herhangi bir yara gördüklerinde mutlaka çocuklarını bu anlamda sorgulamaları gerekiyor. Herhangi bir hayvan teması oldu mu? Bunu özellikle sormaları gerekiyor ve hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.”

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