Bitlis'te tır devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bitlis'te tır devrildi: 3 yaralı
Bitlis'te kar yağışı sonrası yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde bir tır, yolda oluşan buzlanma nedeniyle devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zemin nedeniyle meydana geldi.

Kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı.

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