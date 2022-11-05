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  • Cenk Eren yaptığı paylaşımdan bin pişman oldu. Paylaşımına ağır tepkiler gelince silmek zorunda kaldı

Cenk Eren yaptığı paylaşımdan bin pişman oldu. Paylaşımına ağır tepkiler gelince silmek zorunda kaldı

Bitlis'te köpek saldırısı sonrası kuduz tespit edilen çocuk, uyutularak yoğun bakıma alındı. Konu hakkında paylaşım yapan Cenk Eren ise "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi. Eren, gelen tepkilerden sonra paylaşımı sildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:13
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Bitlis'te yaşanan kuduz vakasına inanmayan ünlü şarkıcı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı

Cenk Eren yaptığı paylaşımdan bin pişman oldu. Paylaşımına ağır tepkiler gelince silmek zorunda kaldı
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Bitlis'te köpeklerin saldırdığı çocukta kuduz tespit edildi. Valilik tarafından olayın meydana geldiği köy ve çevresine hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Bölgede olayın ardından yapılan taramada 36 vaka daha tespit edildi. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerinin ise taburcu edileceği öğrenilirken şarkıcı Cenk Eren'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

 

"KUDUZ HABERİNİ YAPAN HAYVAN DÜŞMANLARI KUDURMUŞ"

Köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrenen Cenk Eren, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Kuduz var ama bence bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir" dedi.

 

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