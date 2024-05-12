İrlanda'da 5 Euro'ya 5 kişilik yemek yapan kadın Türkiye'deki fiyatlara isyan ettirdi

İrlanda'da yaşayan bir kadın, Aldi mağazasından aldığı sadece 5 Euro'ya mal olan malzemelerle 5 kişilik bir yemek hazırladı ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşarak ilgi gördü.

Videoda, kadının aldığı malzemelerle nasıl bir yemek hazırladığı adım adım gösteriliyor. Malzemelerin fiyatları ve hazırlanan yemeğin lezzeti izleyenleri şaşırttı. Özellikle Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslayan izleyiciler, ülkemizdeki pahalılığa isyan etti ve paylaşılan video büyük ilgi gördü.