Rıdvan Dilmen nokta koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen nokta koydu
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasını TV 8.5'ta değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ilginç sözler sarf etti.

Sarı-Kırmızılı ekibi öve öve bitiremeyen Dilmen, "Maç içerisinde fark 3 puana iniyor. Sona 1 puan alıyorsunuz, 4'e iniyor. 6'ya çıkarıyorsunuz, tekrar 4'e iniyor. Sizin mental olarak bu maçı oynamanız çok kolay değil. Futbolun doğrularını konuşmak zorundayım. Galatasaray'ın maçı berabere de bitse yüzde 99 yine şampiyondu" dedi.

Rıdvan Dilmen sözlerine şöyle devam etti: "İçeride velev ki kaybetti Fenerbahçe'ye. Kaldı 3 fark. Galatasaray'a 1 puan yetiyor. Konya'ya da 1 puan yetiyor.Ne yapacaksın? Sabaha kadar 0-0 biter maç. İstesen de istemesen de. Ben Galatasaray'ın 36 haftada en tedirgin oynadığı maç bu maçı gördüm. Ben Galatasaray tribünlerinde ve televizyon başındakilerin, "Yahu iyi de... Boşver Fenerbahçe maçında beraberlik de bize yetsin. 1 puana razı olalım. Çünkü adamlar öndeydi sonra bizi yakaladılar moduna girmiş olabilirler, bu da normaldir. Ama Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray taraftarını ayrıca kutluyorum. Hem kendi bölgelerini doldurdular hem de bütün maç boyunca hiç susmadılar."

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