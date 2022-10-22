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Bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen elma büyüklüğündeki cevizler, görenleri şaşırtıyor.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:32
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Bitlis'te yetiştirilen bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor

Bu cevizlerin büyüklüğü elmayla yarışıyor
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İHA'nın haberine göre, Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı başladı. Diğer cevizlere nazaran yağı, aroması ve büyüklüğü ile Türkiye’nin en iyi cevizlerinden olan ve sertifikalı üretimi ile de adından söz ettiren Adilcevaz cevizi, büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor. 

İlçede yaşayan Mehmet Akkoyun isimli üretici, yaklaşık 2 bin rakımda ürettiği ve tescillediği ‘Kazankaya’ ve ‘Adilcevaz-13’ cevizlerinden sonra elma büyüklüğünde ceviz üretti. Akkoyun, dış yeşil kabuğu ile beraber elma büyüklüğünde olan cevizi yaygınlaştırmak ve çoğaltmak için gen bahçesi kuracağını ifade etti.

Akkoyun, "Fidan üretimlerimizi özellikle tescilli olan ‘Kazankaya’ ve ‘Adilcevaz-13’ çeşitlerinden yapıyoruz. Bin 817 rakımda üretim yapıyoruz. Bu rakımda yaptığımız çeşitlerde şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Diğer çeşitlere göre meyve gramı olarak daha büyük. Tanesi 20 ve 25 gram üzerinde çalıştığımız cevizlerimiz de var. Adilcevaz cevizinin en büyük özelliği, kendi kendini dölleyip, tozlayan bir çeşit olup ayrıca dölleyici bir fidan dikmenize gerek kalmıyor” dedi.

Türkiye'nin her tarafına ceviz fidanı gönderdiklerini belirten Akkoyun, “Gönderdiğimiz her yerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Adilcevaz'da, genelde tohumdan üretim olduğu için çok güzel çeşitler ortaya çıkıyor. Bu güzel çeşitlerin üretimini yapıp, aşılı fidana çevirip sertifikalandırabiliyoruz. Yeni kuracağımız gen bahçesinde, yeşil kabuğu ile birlikte elma büyüklüğünde olan yeni ceviz türümüzün üretimini çoğaltacağız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Üretimini yaptığımız bu yeni tür cevizimizi de Türkiye'nin her tarafına gönderip bahçe kuracağız" ifadelerini kullandı.

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