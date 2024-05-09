Yüksek faize rağmen tüketici kredileri artıkça artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'dan kredi hacmi açıklaması. Haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Mayıs itibarıyla 36 milyar 243 milyon lira artış göstererek, 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liraya yükseldi.

BDDK bültenine göre mevduatlarda geçen hafta 213 milyar 645 milyon lira azaldı, 15 trilyon 609 milyar 221 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLER ARTIKÇA ARTIYOR

Tüketici kredilerinin tutarı, 3 Mayıs itibarıyla 7 milyar 977 milyon lira artış gösterdi. Böylece tüketici kredilerinin miktarı 1 trilyon 650 milyar liraya yaklaştı. BDDK'ya göre toplam kredi tutarı 1 trilyon 647 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde taksitli ticari krediler de artış gösterdi. 2 Milyar 391 milyon lira arttı.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDAKİ ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışl gösterdi. Böylece bankaların bireysel kartlardan alacağı 1 trilyon 412 milyar 832 milyon liraya yükseldi.Bireysel kredi kartı alacaklarının 558 milyar 67 milyon lirasını taksitli, 854 milyar 764 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.