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  • Ceviz ağaçlarını kıran ayıya not bıraktı. Ayı notu okuyunca bu sert uyarıya dayanamaz

Ceviz ağaçlarını kıran ayıya not bıraktı. Ayı notu okuyunca bu sert uyarıya dayanamaz

Bir vatandaşın ayılara isyanı sosyal medyada izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Ayıların ağaçlarını kırdığını belirten vatandaş ayıya not bıraktığını söyledi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:37
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Ayı notu okuyunca bu sert uyarıya dayanamaz. Ceviz ağaçlarını kıran ayıya not bıraktı

Ceviz ağaçlarını kıran ayıya not bıraktı. Ayı notu okuyunca bu sert uyarıya dayanamaz
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Bir vatandaş Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı’ndan bırakılan ayıların bölgelerine geldiğini ve bahçelerinde kırılmadık ağaç bırakmadığını söyleyerek isyanını dile getirdi.

Ayının kırdığı ceviz ağacı önünde video çeken vatandaş, ayının dalı kırmakla kalmayıp bir de dibine pislediğini söyleyen vatandaş, “Bir de ayıların yaşam alanını işgal ettiniz derler ne yapayım ayıyı çay içmeye mi çağırayım. Ayıyı salona mı çağırayım” ifadelerini kullandı.

Vatandaş isyanını tatlı bir dille anlatırken, en sonunda ayıya bir de not bıraktığını belirtiyor. Kırılmadık son bir ağacı kaldığını söyleyen vatandaş, “Ona da not bıraktım bu ağacı da kırarsan Allah belanı versin dedim” ifadelerini kullanıyor.

Bursa Karacabey taraflarında çekildiği tahmin edilen görüntünün ne zaman kayda alındığı ise bilinmiyor.

 

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Atilla
8.10.2022 11:46
siz yerinizden edileceksiniz ki araplar afganlılar suriyeliler yerleşsin hala anlamadınız mı.  
 
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