Bitmeyen baş ağrılarını şıp diye kesecek yöntemler ortaya çıktı. Dayanılmaz baş ağrılarının en yaygın 7 nedeni

İnsanların korkulu rüyası olan baş ağrılarının 7 nedeni belli oldu. Bitmeyen baş ağrılarını şıp diye kesecek yöntemler ortaya çıkması dikkat çekti. Detaylar haberimizde…

Bitmeyen baş ağrılarını şıp diye kesecek yöntemler ortaya çıktı. Dayanılmaz baş ağrılarının en yaygın 7 nedeni

Editör: Abdullah Keleş

Baş ağrılarının mevsim değişimleri veya çevresel faktörler gibi pek çok farklı değişkene bağlı olan ve hayatı insanlara zehir ettiği biniliyor.

Diğer yandan ise bitmeyen baş ağrılarını kesecek yöntemler araştırılmaya devam ediyor.

Bu süreçte dayanılmaz baş ağrılarının en yaygın 7 nedenini ve bitmeyen baş ağrılarını şıp diye kesecek yöntemleri sizler için derledik.

İşte detaylar…

DAYANILMAZ BAŞ AĞRILARININ EN YAYGIN 7 NEDENİ

-Kafein eksikliği

-Uyku düzeni çok önemli

-Susuzluk

-Ağrıların nedeni bazı çevresel faktörler olabilir

-Hormonlar

-Stresli durumlar baş ağrılarınızın ana kaynağı olabilir

-Tükettiğiniz gıdalara dikkat etmelisiniz

BİTMEYEN BAŞ AĞRILARINI ŞIP DİYE KESECEK YÖNTEMLER

-Masaj yapın

-Nefes egzersizlerine başvurun

-Ilık duş alın

-Ortam ışığını düzenleyin

-Uyku düzeni oluşturun

-Yeterli miktarda su için

-Aromatik yağlar kullanın

-Bitki çaylarından faydalanın

-Soğuk veya sıcak su torbası uygulayın

-Gürültüyü azaltın

-Yemek seçimlerinize dikkat edin

-Açık hava, gün ışığı ve egzersizi ihmal etmeyin

-Stresle baş etmeye çalışın

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