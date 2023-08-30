Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntısına iyi gelen bitki listesi dikkat çekti. İşte o bitkiler…

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp çarpıntısına iyi gelen bitki listesi dikkat çekti.

İŞTE O BİTKİLER…

Kalp çarpıntısı sorunu yaşayan kişilere bitki olarak nane, melisa ve lavanta çayları tavsiye edildi.

Geyik dikeni bitkisinin de kalp çarpıntısına iyi geldiği vurgulandı.

Kalp çarpıntısına iyi gelen diğer şu şekilde olduğu bildirildi:

Rezene, limon otu, papatya, adaçayı

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir.

Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Hızlı kalp atışlarını göğsünde hissetme (çarpıntı)

-Göğüs ağrısı

-Bayılma (senkop)

-Baş dönmesi

-Artmış nabız hızı

-Nefes darlığı (dispne

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Geyik dikeni bitkisi kalp çarpıntısına iyi geliyor
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