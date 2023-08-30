Geyik dikeni bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kabızlığa iyi gelen geyik dikeni bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Geyik dikeniyle ilgili detaylar…

GEYİK DİKENİ BİTKİSİ NEDİR?

Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda bir bitkidir. Meyveleri; siyah ve etkilidir.

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan urup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.

GEYİK DİKENİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- 20 tane meyve yenecek olursa, şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir.

-Kaşıntıları da keser.

-Öksürük, baş ağrısı ve mide ağrısına iyi gelir

-Damar sertliğine ve kalp çarpıntısına iyi gelir.

-Diş eti rahatsızlıklarını tedavi eder

-Vücutta oluşan ödemlere iyi gelir ve gut hastalığına karşı da olumlu etki gösterir.

-Ruh halini düzeltir

-Kan basıncını düzenler

-Kanseri engeller

-Kanamayı durdurma etkisi vardır

-Kalp hastalıklarına iyi geliyor.

ZARARI VAR MI?

Ancak, belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

GEYİK DİKENİ NASIL KULLANILIR?

Meyveleri, kök ve kabukları kullanılır. Meyvelerinin sıkılması ile çıkarılan su kullanılabileceği gibi meyveler kurutulup toz haline getirildikten sonra suyla kaynatılarak da kullanılabilir. Fazla miktarda tüketilirse karın ağrısına sebep olur. Akdiken çiçeği kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa boğaz ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Yaprakları ezilerek kanayan yaraya konursa kanamayı azaltır. Akdiken meyvesinin suyu da siğil ve kaşıntılara karşı faydalıdır.

GEYİK DİKENİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Geyik dikeninin kurutulmuş yaprak ve meyvelerinden 2 tatlı kaşığı bir bardak kaynamış suya eklenir. On dakika demlemeye bırakılır ve süzülür. Yaptığımız bu çaydan sabah saatlerinde bir bardak içilir.