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Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisinin konusu nedir? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Melisa Sözen’in yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin fragmanı yayınlandı. Netflix’de yayınlanacak olan Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisinin konusu nedir? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:37
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Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisinin konusu nedir? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?

Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisinin konusu nedir? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?
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Netflix'in yeni dizisi 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisinin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Başrolde Melisa Sözen’in olduğu Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisinin konusu nedir? Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?

Bir kitap uyarlaması olarak Netflix’de yayınlanacak Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kala diziye dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Biz Kimden Kaçırıyorduk Anne dizisi ne zaman başlıyor?

Yönetmenliğini Gökçen Usta ve Umut Aral'ın, senaristliğini ise Ertan Kurtulan'ın üstlendiği Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, bir anne ve kızın travmatik hikayesini konu ediniyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, otellerde kalarak kaçak bir hayat süren gizemli bir anne ile genç kızın hikayesini konu ediniyor. Anne ve kız, karşılarına çıkan tehditlerle baş ederken geçmişlerinin üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, 8 bölümden oluşuyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, başrollerini Melisa Sözen, Eylül Tumbar ve Musa Uzunlar paylaşıyor.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi 24 Mart'ta Netflix'te yayımlanacak.

BİZ KİMDEN KAÇIYORDUK ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirildi.

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