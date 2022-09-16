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‘Bizimkiler’ ailesini sarsan dava: Oğlu annesini dövdü

90'ların fenomen dizisi Bizimkiler dizisinin senarist ve yapımcısı merhum Umur Bugay’ın 75 yaşındaki eşi Ayşe Bugay, oğlu Ömer Bugay’dan şiddet gördüğünü öne sürerek mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 10:33
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‘Bizimkiler’ ailesini sarsan dava: Oğlu 75 yaşındaki annesini dövdü

‘Bizimkiler’ ailesini sarsan dava: Oğlu annesini dövdü
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‘Hababam Sınıfı’, ‘Kapıcılar Kralı’, ‘Çöpçüler Kralı’, ‘Yoksul’ ve ‘Postacı’ gibi çok sayıda filmin senaristliğini ve ekranların fenomen dizisi ‘Bizimkiler’in yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Umur Bugay, 2019 yılında Kınalıada’da girdiği denizde boğularak yaşamını yitirmişti. Umur Bugay’ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Ayşe Bugay, oğlu Ömer Bugay ile birlikte Etiler’deki dubleks evde yaşamaya başladı. 49 yaşındaki oğlu Ömer Bugay'ın ‘bipolar bozukluk’ hastası ve psikiyatrik ilaçlar kullandığını belirten Ayşe Bugay'ın iddiasına göre ailenin tüm üyeleri Ömer Bugay’ın zaman zaman hastane yatışları ve tedavisi için büyük çaba gösterdi. Ancak Ömer Bugay, ailesine karşı sözlü ve fiziksel Şiddet uygulamaya başladı. İddiaya göre, Ömer Bugay, 75 yaşındaki annesi Ayşe Bugay’ı yerde sürükledi ve kafasını giriş kapısına defalarca vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kafasına dikişler atıldı. Ayşe Bugay, eşi Umur Bugay’ın adının ve itibarının sarsılmaması için oğlundan bu zamana kadar şikâyetçi olmadı.

'BABASININ MİRASINDAN KENDİSİNE HAK VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, dilekçede, “Ömer Bugay, geçen yıl aile fertlerine haber vermeden Fidan isimli bir kadınla evlenmiştir. Evlendikten sonra daha da agresifleşen Ömer Bugay, rahatsızlığının da etkisiyle annesi Ayşe Bugay’a karşı hasmane bir tutum sergilemiş, ağır hakaretleri ve tehditleri artmıştır. Hayali iddialar ileri süren Ömer Bugay, babasının mirasından kendisine hak verilmediğini söyleyerek aile içinde ihtilaflara sebep olmuştur. Annesini dolandırıcılıkla suçlayan Ömer Bugay, nefessiz bırakacak şekilde burnunu parmaklarıyla sıkıştırarak fiziki şiddet uygulamıştır. Oğlunun saldırıları karşısında savunmasız kalan Ayşe Bugay, rahmetli eşinden kalan yazlık evine yerleşmiştir” denildi.

ÖMER BUGAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ömer Bugay’ın evde bulunan maddi ve manevi değeri çok yüksek resim ve sanat heykellerini de topladığının anlatıldığı dilekçede, “Müvekkilim, öz oğlunun ve onunla elbirliği içinde hareket eden gelininin şiddetine maruz kalmakta, kendi evine gidememektedir. Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” denildi. Talebi haklı bulan Mahkeme, Ömer Bugay ile eşi Fidan Bugay’ın mağdur Ayşe Bugay’a yaklaşmamasına karar verdi.

Aleyhine verilen uzaklaştırma kararına itiraz eden Ömer Bugay, annesinin iddialarını reddetti. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Ömer Bugay’ın itirazını reddetti.

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