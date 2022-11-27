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Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Milyonlar Bizimkiler dizisiyle tanımıştı

"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetti

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 23:34
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Bizimkiler dizisi ile tanıdığımız oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Milyonlar Bizimkiler dizisiyle tanımıştı
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Vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. 

EŞİYLE BİRLİKTE GÖMEÇ'TE YAŞIYORDU

Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. 


GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi. 

1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

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Ahmet Zeybek
28.11.2022 00:17
O iyi insanlar o güzel atlara binip birer birer gidiyot  
 
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