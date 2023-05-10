Bjelica eski öğrencisinin peşinde. Trabzonspor'a Hırvat yıldız

Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo Mavililer'in teknik direktörü Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'deki eski öğrencisi ve şimdilerde Southampton forması giyen Mislav Orsic'i istediğini yönetime iletti.

Bjelica eski öğrencisinin peşinde. Trabzonspor'a Hırvat yıldız

Sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'den Southampton'a transfer olan ve sadece 6 dakika süre alan Mislav Orsic, eski hocası olan ve şu anda Trabzonspor'un Teknik Direktörü olan Nenad Bjelica'ın hedefleri arasında yer alıyor.

BJELİCA FAKTÖRÜ ÖNDE
İngiliz basın olan Daily Mail ve birçok Türk basınında çıkan haberlere göre; Orsic ile sadece Trabzonspor ilgilenmediğini, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra Trabzonspor, transferde Fenerbahçe'den birkaç adım daha önde. Bunun altında Bjelica faktörünün de altını çizildiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Teknik Direktör Bjelica'nın Oršić'in gelişinde ısrar ettiği ve Southampton'ın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a müzakerelere başlaması için izin verdiği öğrenildi.

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