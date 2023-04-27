Black Mirror'ın yeni sezonunun çıkış tarihi belli oldu. İlk fragman yayınlandı

Netflix, resmi YouTube kanalı üzerinden paylaştıkları video ile Black Mirror’un 6. sezonundan ilk tanıtım fragmanını yayımladı. Hayranları için heyecan yaratan 1 dakika 27 saniyelik fragman ortaya çıktı.

Açıklanan bilgilere dayanarak Black Mirror dizisinin 6. sezonu, Haziran ayında seyirciye sunulacağı ortaya çıktı. Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı bilinmiyor. Fakat bölüm sayısının üçten fazla olacağı tahmin ediliyor.

Black Mirror’un yaratıcısı Charlie Brooker, heyecan verici bir şekilde dizinin 6. sezonuyla ilgili bazı ipuçları verdi.

Brooker, bu sezonda her zamankinden daha fazla çeşitlilik olacağını belirtti. Bu, daha fazla karakter ve çarpıcı hikâyeler olacağı anlamına geliyor.