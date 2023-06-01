Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister

Kabinede yer alacak isimler merak konusu olurken, Bloomberg'de yayınlanan analizde "Hangi aklı başında maliye bakanı olmak ister?" sorusu soruldu.

Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından kabinede yer alacak isimler tartışma konusu oldu.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeniden ekonominin başına geçeceği iddiaları konuşulurken, ABD merkezli Bloomberg konuya ilişkin bir analiz yayınladı.

“HANGİ AKLI BAŞINDA İSTER?”

Bobby Ghosh imzalı analizde, söze "Hangi aklı başında Türkiye'nin maliye bakanı olmak ister?" diyerek başlanırken, "Türkiye ekonomisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca süren suiistimali nedeniyle kan kaybediyor ve çoğu analist, onun yeniden seçilmesiyle yaraları iyileştirme şansının kaybolduğu konusunda hemfikir" ifadeleri kullanıldı.

Duvar’ın Bloomberg’den aktardığına göre, Ghosh, "Erdoğan'ın, ülkenin maliyesini yönetmek için 'uluslararası itibara' sahip bir ekip atama konusundaki belirsiz vaadine de fazla önem verilmemeli" diye yazdı.

2009-2018 yılları arasında başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olarak görev yapan Şimşek'in daha sonra hükümette görev üstlenmediğinin hatırlatıldığı analizde, şöyle devam edildi: "Ancak belki de belki de siyasi efendisine olan sadakatinden dolayı, çekingen bir şekilde pencerede oturduktan sonra Şimşek, bağımsız bir düşünür olarak güvenilirliğinin bir kısmını kaybetti."

ATAMALAR YAKINDAN İZLENECEK

New York merkezli Medley Global Advisors yöneticisi Nick Stadtmiller'in görüşlerine yer verilen analizde, 'faiz oranlarının muhtemelen düşük, enflasyonun yüksek kalacağı' belirtildi. "Dolayısıyla Şimşek'in yeniden kabinede yer alması tek başına gerçek bir değişim anlamına gelmeyecek" denilen analizde, şu ifadeler kullanıldı:

"Analistler, Erdoğan'ın ekonominin yönetiminde otoriteyi devretme istekliliğini tartmak için diğer atamaları -örneğin Merkez Bankası'nı- yakından izleyecek. Ancak 'uluslararası itibara' sahip yeni bir yöneticiler listesi bile yeterli olmayacak: Görevleri cumhurbaşkanlığının hediyesi olduğu sürece, yetkililer onun heves ve kaprisleri tarafından kısıtlanacak."

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